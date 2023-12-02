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İşte bu yüzden kredi çekemiyorsunuz: 21 yılın rekoru!

İşte bu yüzden kredi çekemiyorsunuz: 21 yılın rekoru!
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikaları faizleri yukarı yönlü desteklemeye devam ederken Türkiye2de ortalama ticari kredi faizi yüzde 52,19 seviyesine çıktı. Bireysel kredi faizlerinde ise faizler ortalama yüzde 60 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 24 Kasım haftası itibarıyla ortalama ticari kredi faizi yüzde 52,19 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikası kredi faizlerindeki yukarı yönlü etki yaratmaya devam ediyor.

TCMB verilerine göre 24 Kasım haftası itibarıyla ortalama ticari kredi faizi yüzde 52,19 seviyesine çıktı. Böylelikle ticari kredi faizlerinde 2002'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

BİREYSEL KREDİ FAİZLERİ YÜZDE 60 SEVİYESİNDE

Bireysel kredi faizlerinde de ortalama yüzde 60 seviyesindeki seyir devam etti.

Kredi faizlerinde yukarı yönlü ivme korunurken kredi büyüme hızlarında ticari kredilerin bireysel segmentten daha ilerde olduğu izlendi.

BDDK verilerine dayanarak yapılan hesaplamaya göre, tüketici kredilerinde büyüme yüzde 10,4 seviyesine gerileyerek Temmuz 2021'den bu yana en yavaş seviyeye indi. Ticari kredi büyüme hızı ise yüzde 19 seviyesinde gerçekleşti.

Bloomberg

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