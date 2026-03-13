İşte dağı taşı altın denen İstanbul'un gerçek tablosu: 2 kişiden 1'i borcunu ödeyemiyor!

  1. Anasayfa
İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) güncel "İstanbul Barometresi" şubat ayı verileri, İstanbul’daki hanehalkı ekonomisinin karşı karşıya olduğu zorlukları gözler önüne serdi. Artan yaşam maliyetleri ve kredi kartı borçlanma eğilimleri, İstanbulluların tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Araştırma sonuçlarına göre İstanbul'da her 2 kişiden 1'i borcunu tam ödeyemiyor...

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) şubat ayı İstanbul Barometresi araştırması, kentteki ekonomik tabloyu tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. İstanbulluların %50,5’i kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini belirtirken, %28,8’i yalnızca asgari tutarı karşılayabiliyor. Gıda fiyatlarındaki artışın Ramazan ayında hissedildiğini söyleyenlerin oranı %67,5’i buldu. Dışarıda yeme-içme ve giyim harcamalarındaki keskin düşüş, hanelerin kemer sıkma politikasına geçtiğini gösteriyor. 

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yayımlanan şubat ayı İstanbul Barometresi raporu, İstanbulluların ciddi bir ekonomik baskı altında olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Kredi kartı borçlarını çevirmekte zorlananların oranı yarının üzerine çıkarken, temel ihtiyaçlar dışındaki harcamalarda büyük bir düşüş yaşanıyor.

"Kart Borcunu Tamamlayamayanlar Çoğunlukta"

Araştırma verileri, kart borcu ödeme alışkanlıklarında tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. Katılımcıların yalnızca %49,6'sı borcunun tamamını ödeyebilirken, İstanbulluların %50,5'i borcunun tamamını kapatamadığını ifade etti.

Asgari tutarı ödeyebilenler: %28,8
Hiç ödeme yapamayanlar: %9,7
Asgari ile tamamı arasında ödeme yapanlar: %7,5

Ramazan Sofrasında Fiyat Artışı

Endişesi Ramazan dönemine dair algıyı da ölçen İPA, vatandaşın gıda fiyatlarındaki artıştan dertli olduğunu belgeledi. İstanbulluların %67,5'i Ramazan ayında gıda fiyatlarında ciddi bir artış yaşandığı görüşünde birleşiyor. Gıda harcamalarının genel bütçe içindeki payının arttığını belirtenlerin oranı ise %46,3.

Lüks ve Sosyal Harcamalarda Büyük Kısıtlama

Ekonomik zorunluluklar, İstanbul'un sosyal yaşamını da doğrudan etkiledi.

Katılımcıların yarısından fazlası, "lüks" olarak tanımlanabilecek harcamalardan vazgeçtiğini beyan etti:

Dışarıda yeme-içme: %57,6 azalma.
Giyim alışverişi: %51,9 azalma.

İPA verileri, İstanbul halkının temel yaşam maliyetlerini karşılamak adına sosyal hayatını ve tüketim alışkanlıklarını minimuma indirdiğini, hanelerin ciddi bir "kemer sıkma" sürecinde olduğunu ortaya koyuyor.

