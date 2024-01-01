  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İşte esnafın yeni yıl beklentileri

İşte esnafın yeni yıl beklentileri

İşte esnafın yeni yıl beklentileri
Güncelleme:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın yen yıldan beklentilerini anlattı.

Esnafın yeni yıldan beklentisi, uzun yıllardır gündemde olan Perakende düzenlemesinin hayata geçirilmesi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıldan beklentilerini dile getirdi.

Perakende yasasının önemine dikkat çeken Palandöken, "2023 yılında yarım kalan parekende yasası.bunu sadece esnafın korunmasını sağlayan bir yasa değil. Bu aslında tüketicilerin haklarının korunması yüksek enflasyonla mücadele yasası. Bunu 2024 yılında mutlaka gerçekleştirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, sigorta primlerini düzenli ödeyen esnafa verilen devlet desteğinin arttırılması gerektiğini söyledi. Emeklilik bekleyen Bağkurlular için düzenleme çağrısı yapan Palandöken, ""Bağ-Kur’lu esnaf sigorta primlerinin ödemede zorluk çekiyor. 18 saat çalışan sokağınızda caddenizdeki esnaf 7200 iş günü yerine 9 bin prim ödüyor. Hem hakkaniyetli değil hem de norm birliği sağlanmıyor." dedi.

2023'ün esnaf için ekonomik anlamda zor bir yıl olduğunu söyleyen Palandöken, "Yeni yılda kredi faizleri düşmeli ve piyasa canlanmalı." ifadesini kullandı.

Etiketler esnaf yeni yıl beklenti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tunceli'de korkutan deprem! Naci Görür uyarmıştı Tunceli'de korkutan deprem! Naci Görür uyarmıştı Markette etiket oyunu: Rafta 138, kasada 169 TL! Markette etiket oyunu: Rafta 138, kasada 169 TL! Josef de Souza yeniden Süper Lig'de! İmzayı attı Josef de Souza yeniden Süper Lig'de! İmzayı attı Yalancı bahara veda! İstanbul'a kar ve soğuk hava dalgası geliyor Yalancı bahara veda! İstanbul'a kar ve soğuk hava dalgası geliyor Sigaraya yeni yıl zammı Sigaraya yeni yıl zammı Japonya'da 7.6'lık depremden korkunç görüntüler Japonya'da 7.6'lık depremden korkunç görüntüler Japonya'daki deprem sonrası Naci Görür'den dikkat çeken uyarı Japonya'daki deprem sonrası Naci Görür'den dikkat çeken uyarı Hadise 2023'ün son paylaşımında sınırları zorladı! Olay pozlar Hadise 2023'ün son paylaşımında sınırları zorladı! Olay pozlar Huawei'nin ilk otomobili Luxeed S7 yollara çıktı! Hem uygun fiyatlı hem uzun menzilli Huawei'nin ilk otomobili Luxeed S7 yollara çıktı! Hem uygun fiyatlı hem uzun menzilli Sakarya'da orman yangını Sakarya'da orman yangını