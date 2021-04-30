İsviçreli dev şirketten 5,75 milyar dolarlık satın alma

İsviçreli Nestle SA, The Bountiful Company'nin temel markalarını 5,75 milyar dolara satın almak için KKR & Co. ile anlaşmaya vardı.

İsviçreli şirket Nestle SA, ABD'li vitamin ve besin takviyesi şirketi The Bountiful Company'nin ana markalarını 5,75 milyar dolara satın aldığını duyurdu. KKR & Co., Bountiful için 6 milyar dolardan fazla değer veren bir halka arz planlıyordu.

Euronews'un haberine göre İsviçreli şirket yaptığı açıklamada, satın aldığı varlıkların Nature's Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex ve Puritan's Pride gibi markaları içerdiğini söyledi.

Bu yılın ikinci yarısında tamamlanması beklenen anlaşmaya spor ve aktif beslenme markaları olan Pure Protein, Body Fortress ve MET markalarını içermiyor.

Nestle Health Science CEO'su Greg Behar, "Bu satın alma, markalar ve kanallar açısından mevcut sağlık ve beslenme portföyümüzü tamamlıyor" dedi.

Satın alınan markalar Mart 2021'e kadar 1,87 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. İsviçreli şirket, sinerjilerin 2024 yılına kadar tam olarak uygulandığında, marjın Nestle Group ortalamasının üzerine çıkmasının beklendiğini söyledi.