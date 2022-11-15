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İTO'da Başkanlık seçimleri sonuçlandı

İTO'da Başkanlık seçimleri sonuçlandı
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 273 üyeli İstanbul Ticaret Odası Meclisi’nde yapılan seçimde 184 oyla yeniden başkan olarak seçildi.

Türkiye’de ortalama her 4 şirketten 1’inin üyesi olduğu Türkiye’nin en büyük odası İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç oldu.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 273 üyeli İstanbul Ticaret Odası Meclisi’nde 184 oyla yeniden İstanbul Ticaret Odası Başkanı Seçildi. Rakibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün kardeşi Atilla Bingöl, 83 oyda kaldı. Geçerli oyların yüzde 69’unu alan Şekib Avdagiç, siyasi zemine çekilmek istenen İTO seçimlerinde muhalefete ağır bir yenilgi yaşattı. Avdagiç, 2022-2026 döneminde İTO’ya liderlik edecek.

 

Etiketler Şekib Avdagiç istanbul ticaret odası ito ito başkanı seçim
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