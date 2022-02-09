İYİ Partili vekil asgari ücretle geçinmeye çalıştı! Durum çok vahim...

İYİ Parti Mali İşler ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, eşiyle birlikte market alışverişine çıkarak geçim şartlarının ne kadar zorlaştığını gözler önüne serdi. Faturaları ödedikten sonra ellerinde kalan 1.030 lira ile alışveriş yapan Dikbayır çiftinin elinde sadece 183,85 lira kaldı.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, asgari ücretle geçinen bir ailenin geçinip geçinemediği göstermek için "Milletin Geçim Derdi" adını verdiği bir çalışma yaptı. Çalışmada asgari ücret alan bir aile pilot olarak seçildi.

Aylık 4 bin 253 lira ile kira, faturalar, ulaşım ve diğer kalemlerdeki giderlerin ödemesini yapan Dikbayır, "Geçen ay 1,261 lira kira vermiştik. Kiramız aynı. Apartman aidatımız aynı. Yalnız elektrik faturası 232 liradan 420 liraya çıktı. Su faturası 135 liraydı 168 lira geldi. Doğalgazımız 350 liraydı 500 lira geldi" ifadelerini kullandı.

"16 ÇEŞİT ÜRÜNÜ BIRAKMAK ZORUNDA KALDIK"

Giderlerinin ardından elinde sadece 1,030 lira kaldığını belirten Dikbayır ve eşi, market alışverişine gitti. Alışveriş sonrası 845,15 lira ödeyen Dikbayır, "Geçen ay 1, 400 lira ile gitmiştik bu ay 1,030 lira gittik. Geçen ay 41 çeşit ürün almıştık. Bu ay bunların 16'sının ya bir kısmını ya da hiçbirini alamadık. 16 çeşit ürünü bırakmak zorunda kaldık kasada." dedi.

ELDE 183 LİRA KALDI

Dikbayır, Alışveriş sonrası asgari ücretten geriye ise ellerinde sadece 183,85 lira kaldığını söyledi.