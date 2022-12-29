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Kamu ihalelerinde yeni dönem: Banka referans mektubu istenmeyecek

Kamu ihalelerinde yeni dönem: Banka referans mektubu istenmeyecek
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Kamu ihalelerinde süreci daha hızlandıracak bir karara imza atıldı.

Mal alımı ihalelerinde e-eksiltmeye yeniden işlerlik kazandırılacak, ihalelerde yeterlik kriteri olarak banka referans mektubu istenmeyecek.

Bununla birlikte elektronik ihalelerde sunulan belgelerdeki eksik bilgilere ilişkin tereddütler de düzenlemelerle giderildi.

Yeni karar Resmi Gazete'de
Kamu İhale Kurumunun hazırladığı Kamu İhale Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Çerçeve Anlaşma, Danışmanlık Hizmet Alımı, Elektronik, Hizmet Alımı, Mal Alımı, Yapım İşleri ihalelerine ilişkin uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bilgi eksikliği tereddütler düzenlendi
AA'nın haberine göre, elektronik ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde yeterlik bilgileri tablosunda EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan bilgilere ilişkin sunulan tevsik edici belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması hususunda uygulamada yaşanan tereddütleri gidermek adına da düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, beyan edilen bilgi ve belgelerde bulunan bilgi eksikliklerinin, belgelerin geçerliliğine ilişkin asli unsurların taşınması kaydıyla Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında tamamlatılabilmesi mümkün olacak.

Etiketler kamu ihale referans
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