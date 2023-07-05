Kamu işçilerin zam oranları ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesinden sonra emekli ve kamu işçilerine verilecek zam da gündeme geldi.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife ilişin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Teklifimiz toplam 17 maddeden oluştu. Teklifle seyyanen net 8 bin 77 lira artış öngörüyoruz." dedi.

TAŞERON İŞÇİLER, KAMU İŞÇİLERİ MAAŞ ZAM ORANLARI NE KADAR OLDU?

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı gibi Toplu İş Sözleşmesi 14 Temmuz’da bitecek veya 30 Haziran’da biten kurumlarda yüzde 5’i aşan kısım olan yüzde 14,77 enflasyon farkı, yevmiye ve sözleşmede belirtilen ücretlere zam olarak uygulanacak.

Haziran ayı enflasyonun yüzde 3,92 olarak açıklanmasıyla birlikte son aylık enflasyon yüzde 19,77 olarak kaydedildi.

Toplu İş Sözleşmesi, 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren kurumlarda, 30 Haziran 2023 tarihindeki yevmiye ve sözleşmede ‘Ücret zammı oranında arttırılır’ şeklinde belirtilen ücretlere, 1 Temmuz 2023 itibariyle yüzde 14,77 enflasyon farkı uygulanacak.

Toplu İş Sözleşmesi, 14 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek olan kurumlarda, 14 Temmuz 2023 tarihindeki yevmiye ve sözleşmede, ‘Ücret zammı oranında arttırılır’ şeklinde belirtilen ücretlere, 15 Temmuz 2023 itibariyle yüzde 14,77 enflasyon farkı uygulanacak.

Son 1 aylık enflasyon:

Haziran yüzde 3,92

Son 2 aylık enflasyon:

Mayıs, Haziran yüzde 3,97

Son 3 aylık enflasyon:

Nisan, Mayıs, Haziran yüzde 6,45

Son 4 aylık enflasyon:

Mart, Nisan, Mayıs, Haziran yüzde 8,88

Son 5 aylık enflasyon:

Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran yüzde 12,31

Son 6 aylık enflasyon:

Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran yüzde 19,77