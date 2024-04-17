KDV düzenlemesinin detayları belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni KDV düzenlemesiyle ilgili beklenen açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta, kafe ve pastane gibi işletmelerin sattıkları tüm yiyecek ve içecekler için KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacağına ilişkin düzenleme yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yaklaşık 41 bin mükellef KDV oranı uyumsuzluğu açısından denetlendi.

Denetimler sonucunda bazı lokanta ve kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satıyormuş gibi göstererek KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı belirlendi. Ayrıca, bazı marketlerin temizlik malzemesi sattıkları halde gıda malzemesi satmış gibi gösterdikleri tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Bakanlık, istismarın önüne geçmek ve rekabet eşitliği sağlamak için Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağı hazırladı.

Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta, kafe ve pastane gibi işletmelerin sattıkları tüm yiyecek ve içecekler için KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacağına ilişkin düzenleme yaptı.

Tüm satışları kapsayacak

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

'KDV oranlarında herhangi bir artış söz konusu değil'

Bakanlık yetkilileri, tebliğle yapılacak düzenlemeyle konuya açıklık getirileceğini, KDV oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını, düzenlemeyle gerek yanlış uygulamaların gerekse suiistimallerin önüne geçilmesinin amaçladığını belirtti.

Bakan Şimşek'ten açıklama: KDV'ye zam geliyor mu?

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz" dedi.