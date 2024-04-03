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Kilosu 600 liraya fırladı; artık fazla fazla alma devri bitti

Kilosu 600 liraya fırladı; artık fazla fazla alma devri bitti
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Son aylarda kakao fiyatlarına yüzde 200 oranında zam geldi. Aktarlar, artan fiyatlar nedeniyle kakaoda fazla fazla alma devrinin bittiğini söylüyor.

Kakao rekoltesinin yüzde 50’den fazla düşüş göstermesiyle fiyatları da son 46 yılın en yüksek seviyelerine geldi.

Aktarlarda kilogram fiyatının 600 lirayı bulduğu kakao, yılbaşından bu yana yüzde 200’den fazla zamlandı.

Eskişehir’de aktarlık yapan Koray Özkılıç, kakao fiyatlarının önümüzdeki dönemlerde daha da artacağını söyledi.

"Rekoltenin yüzde 50’den fazla düşüş göstermesiyle ürünün tedarik sürecinde sıkıntılar oluştu." diyen Özkılıç, "Tüketimin yüksek olmasından dolayı sürekli talep alan kakaonun da fiyatı böylelikle arttı. Dünya pazarında çok hızlı bir yükseliş gösteren kakao fiyatları, perakende satışta da yılbaşından bu yana yüzde 200’den fazla artış gösterdi. Eğer tedarik süreci düzelmezse, önümüzdeki dönemde de fiyatlar artmaya devam eder. Şu anda kilogram fiyatı 600 lira olan kakaoyu vatandaşlar az miktarlarda alıyor. Fazla fazla alma devri bitti diyebiliriz” dedi.

Son aylarda kakao fiyatlarına yüzde 200 oranında zam geldi. Aktarlar, artan fiyatlar nedeniyle kakaoda fazla fazla alma devrinin bittiğini söylüyor.

Kakao fiyatları neden yükseliyor?

Dünya genelindeki kakaonun yaklaşık yüzde 60'ını üreten Gana ve Fildişi Sahili'nde üç yıldır kakao rekoltesi düşük geliyordu. Rekoltenin dördüncü yılda da düşük gelmesi bekleniyordu.

Kakao çekirdeği arzındaki düşüş tedarik zincirini aksattı. Büyük işleme tesisleri kakao çekirdeği satın alamadıklarını açıkladı. Dev tesislerin kapanmanın eşiğine geldiği belirtilirken, çikolata üreticileri bu tesislere ihtiyaç duyuyor.

Uluslararası Kakao Örgütü (ICCO), küresel kakao üretiminin bu sezon yüzde 10.9 düşüşle 4.45 milyon tona düşmesini bekliyor.

İHA

Etiketler kakao fiyatları aktar zam kakao fiyatları neden yükseliyor
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