KKM'ye 2 düzenleme daha! 4 günde 5'inci düzenleme

KKM'de döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının açılmış olma şartı 31 Mart'a kadar uzatılırken, yeni düzenlemeyle ilgili hesapların vadesini belirleyen madde de değiştirildi.

Türk lirasına geçişi desteklemek amacıyla uygulanmakta olan Kur Korumalı Mevduat hesaplarına yönelik iki yeni düzenleme daha yapılarak, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Türk lirasına geçişte sağlanacak destek kapsamında, döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 31 Aralık’a kadar açılmış olması şartı, 31 Mart 2023’e uzatıldı. Yapılan düzenleme ile söz konusu hesapların vadesini belirleyen maddede de değişiklik yapıldı.

Vade sınırlamasının kaldırıldığı düzenlemede, daha önce banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açabiliyordu.

Ancak, yapılan değişiklik ile banka tarafından açılacak Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadelerinin Merkez Bankasınca yayımlanacak usul ve esaslarda belirleneceği bildirildi.

Altın hesaplarında da vade sınırlaması kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan vade düzenlemesinin altın hesaplarını da kapsadığı görüldü.

Buna göre, Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yer alan "Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır" ifadesi değiştirildi.

Yeni fıkrada "Banka tarafından açılacak Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri Merkez Bankasınca yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenir" ifadeleri kullanıldı.

Son olarak dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile ise Hazine destekli KKM hesaplarında faiz üst sınırının kaldırıldığı açıklanmıştı.