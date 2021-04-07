Kokusunda ZAM var! Ramazan değil RamaZAM!

İslam aleminin en mübarek dönemi olan Ramazan'ın olmazsa olmazı Ramazan pidesi yeni fiyatıyla kokusuna da tadına da hasret bırakacak... İllere göre pidenin fiyat ve gramajında değişiklik yaşansa da ortalama fiyat belli oldu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bu yıl Ramazan Pidesi il bazında “illerimizin maliyetleri dikkate alınarak” kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir.

Örneğin, Ankara 275 Gr. pide 3 TL, Antalya ve İzmir'de 250 Gr. pide 3 TL, İstanbul'da 365 gr. pide 4 TL, Sakarya ve Kocaeli'de 370 gr pide 4 TL iken Trabzon'da ise 500 gr. pide 5 TL'den satışa sunulacaktır.

Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen Pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde "Maske, Sosyal Mesafe ve Temizlik" konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.

Bu vesile ile yaklaşan Ramazan ayının milletimiz, ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım."

İSTANBUL’DA FİYAT BELLİ OLDU

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan fiyat tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.

Geçen yıl 350 gram sade pide 3 liraya, 350 gram yumurtalı susamlı pide ise 3 buçuk liraya satılmıştı.

İZMİR'DE RAMAZAN PİDESİNİN FİYATI BELLİ OLDU

İzmir Fırıncılar Odası ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin imzasıyla, ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Yayınlanan fiyat tarifesine göre bu sene İzmir’de 250 gram pide 3 liradan satılacak. Tek tip satılacak Ramazan pidesinin tarifesi, 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren geçerli olacak.

GRAMAJLAR FARKLI

Bu yıl gramajlar farklı olsa da genel olarak 3 ile 4 lira arasında fiyat uygulanması bekleniyor. Örneğin, Edirne’de geçen yıl 3.5 liradan satılan 350 gram pidenin fiyatı 4 lira olarak belirlenirken, Sakarya ve Kocaeli’de 370 gram için 4 lira uygulanacak. Antalya’da geçen yıl 300 gramı 3 lira olan pidenin fiyatı aynı kalırken gramajı 250’ye düşürülecek. Bursa’nın ilçelerinde 300 gramı 3 liradan satılan pide bu yıl 3.5 liradan alıcı bulacak. Geçen yıl Ankara’da 275 gram pide 2.5 liradan İzmir’de ise 300 gram pide 3 liradan satılıyordu. Ankara ve İzmir için henüz fiyatlar netleşmedi.