Konyaaltı Sahil Projesi ihalesini o aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yapılan ticari ünite ve tesisleri kiraya vermek üzere ihaleye çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinde yer alan bilgilere göre ihaleye tek firma olarak katılan Alkoçlar Turizm - Senatalya Turizm iş ortaklığı, 8 milyon 500 TL + KDV teklif verdi.

Konyaaltı Sahil Projesi Kapsamında Yapılan Ticari Ünite ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İşi ihalesinde kiralanan üniteler şöyle: “34 adet büfe, 26 adet şezlong şemsiye alanı, 2 adet kafe, 1 adet çay bahçesi, 1 adet işletme ofisi, 40 ticari işletme, 12 ücretsiz WC.”

Senatalya Turizm daha önceki işletmeci

2016 Kasım ayındaki ilk ihalesine katılım sağlanmayan Konyaaltı Sahil Projesi, 2017 Ocak tarihinde tekrar ihaleye sunulmuş ancak ihaleye yine hiçbir firma katılmamıştı. Belediye, daha sonra farklı bir yol deneyerek sahili bu kez üç kısma ayırarak ihaleye çıkarmıştı. Ancak yine ne Beach Park ne de Beach Park doğusu ile Boğaçayı köprüsüne kadar olan kısım ihalesine katılım olmamıştı. Bunun üzerine iki yıldır Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET'in işlettiği, plajın bazı kısımlarında ücretli hizmet verilmesi amacıyla ihale gerçekleştirilmiş. 3 firmanın katıldığı ihaleyi en yüksek teklif veren Senatalya Turizm Seyahat Acente Taşıma ve Dış Ticaret şirketi 875 bin TL + KDV ile kazanmıştı.