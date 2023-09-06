KOSGEB açıkladı: KOBİBank kuruluyor!

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, son dönemde önceliklerinin imalat sektöründe orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren girişimciler olduğunu belirterek, KOBİBank’ın kurulmasının gündeme alındığını açıkladı.

Özbekistan ve Malezya'dan bir heyet KOSGEB'e ziyarette bulundu. Heyete, KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında sağlanan desteklere ilişkin sunum yapıldı.

Kurt, buradaki konuşmasında, Türkiye, Malezya ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin güçlü ve stratejik olduğunu söyledi.

KOSGEB'in, KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmaya yönelik destek ve diğer hizmetleri sağlayarak, onların ekonomik ve sosyal kalkınmadaki payını artırmak misyonuyla kurulduğunu dile getiren Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"KOSGEB; imalat, hizmet ve ticaret sektörlerinde KOBİ'lere destek sağlama konusunda 30 yılı aşkın deneyime sahiptir. Bugün hedef grubumuz 3,5 milyonun üzerinde KOBİ olup, veri tabanımıza kayıtlı SMS sayısı ise yaklaşık 1,3 milyondur. Son dönemde önceliğimiz imalat sektöründe orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerdir."

Finansal programlardan bahsetti

Kurt, KOSGEB'in, KOBİ'leri desteklemek için çeşitli finansal araçlar kullandığını belirterek, girişim sermayesi fonlarına, kredi garanti fonuna katkıda bulunduklarını ve finansal kuruluşlarla işbirliği içinde finansal destek programları yürüttüklerini söyledi.

KOBİBank geliyor

Programda, Türkiye'deki faaliyetleri, finansal araçları ve startup ekosistemi hakkında genel bir çerçeve paylaşacaklarını anlatan Kurt, şu değerlendirmede bulundu:

"KOBİ'lerin teknoloji ve iş geliştirmeye yönelik yatırımlarını desteklemek amacıyla KOBİBank kurma gündemimiz de var. KOBİ finansmanı konusundaki paha biçilmez deneyiminizle bu alanda işbirliği yapabilirsek minnettar olacağız. KOSGEB olarak diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilere büyük önem veriyoruz. KOSGEB, 2002'den bu yana Avrupa Birliği (AB) İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı'na (COSME) katılmaktadır. KOSGEB olarak COSME'nin birçok yönüne katkı sağlamaktayız ve KOBİ'lerimiz bu kapsamlı programdan faydalanabilmektedir."

Ortak platforma anlaşması

Kurt, KOBİ'lerin uluslararası hale getirilmesinin öneminin bilincinde olan KOSGEB ve Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Sekreterliğinin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerdeki KOBİ'lerin yararına çalışmak üzere yakın işbirliği içinde olduğunu vurgulayarak, her iki tarafın üye ülkelerdeki KOBİ'lere yardımcı olacak destek platformunu ortaklaşa teşvik etme konusunda prensipte mutabakata vardıklarını söyledi.

Söz konusu projenin amacının KOBİ'lerin uluslararası ticari faaliyetlerini destekleyecek bir KOBİ işbirliği platformunun arka planını oluşturmak olduğunu anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Ayrıca İSEDAK'ın son toplantısında Türkiye'nin teklifi üzerine üye ülkelerle KOBİ alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla bir KOBİ programı oluşturulması kararlaştırıldı. Hem Özbekistan hem de Malezya, bu KOBİ programı girişimine katkı sağlamaktan memnuniyet duyacak. Uluslararası kuruluşların yanı sıra KOBİ politikaları ve KOBİ'lerin gelişimine yönelik işbirliklerini teşvik edecek B2B organizasyonları konusunda pek çok ülkeyle güçlü ikili ilişkilerimiz bulunmakta. Malezyalı ve Özbek muhatap kuruluşlarımızla imzaladığımız mutabakat anlaşmaları temelinde işbirliği faaliyetleri ve iş etkileşimi programları uyguluyoruz. Bu bağlamda önümüzdeki hafta Malezya'ya bir B2B ziyareti planlıyoruz. Uzlaşı Belgesi (MoU) yenilemek ve KOBİ finansmanında bazı işbirliği fırsatlarını tartışmak üzere SMECORP'a teknik bir ziyaret organize ediyoruz. Ziyaret sırasında Malezya KOBİBank ve PERNAS Franchise organizasyonunu ziyaret etme şansımız olacak. Her iki taraftaki KOBİ'lerin büyük potansiyeliyle bu programın bilgi, deneyim alışverişi ve ticari faaliyetlerin teşviki için yeni bir çağ açacağına inanıyoruz."