Kredi kartı faiz oranları değişiyor

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15'e çıkarmasıyla 1 Ağustos itibariyle kredi kartı faiz oranlarında da artış yaşanacak.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı, 1 Ağustos tarihi itibarıyla TL işlemler için yüzde 1,36’dan yüzde 1,91’e yükselecek.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı da 1 Ağustos tarihi itibarıyla TL işlemler için yüzde 1,66’dan yüzde 2,21’e yükselecek.

Öte yandan eğer kredi kartı borcunun yalnızca asgari tutarı ödeniyorsa, geriye kalan borç üzerine akdi faiz oranı uygulanacak.

TCMB'nin ayrıca parasal sıkılaşma adımları kapsamında önümüzdeki aylarda da faizi artırması bekleniyor. Twitter’da ekonomiyle ilgili paylaşımlarıyla bilinen ‘beşyüzyedi’ ise faiz oranındaki farklı artışlara göre kredi kartı ve KMH faizlerinin ne kadar yükseleceğine dair bir tablo paylaşmıştı.

Gelecek faiz artışlarında buna göre kredi kartı faizlerinin de şöyle olması beklenebilir:

Grafik: Twitter/@beşyüzyedi