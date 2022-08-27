Kredi ve banka kartında çip krizi! Kart talepleri geri çevriliyor

Banka ve kredi kartlarında yer alan yarı iletken çipleri tedarik edemeyen bankalar, müşterilerinin taleplerin yetişememeye başladı.

tv100.com'dan Sinan Turp'un haberine göre; Kovid-19 salgınının başlamasıyla tedarikte oluşan aksamalar sonrası küresel bir probleme dönüşen çip krizinin yansımaları sürüyor. Otomotiv sektörü başta olmak üzere, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan ev eşyalarına kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan yarı iletken çipler, üretimlerde gecikmelere neden oldu.

Dünya ekonomisinde enflasyonun yükselmesinin sebebi olarak da gösterilen çip krizinin çözümü için ülkeler yatırımlarını artırmış olsa da problem henüz çözülemedi. Uluslararası kurumların çevresel etkilerini düşünerek tasarladıkları adımları geç atmalarıyla devam eden süreç ülkelerde hayat pahalılıklarını beraberinde getirdi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ BÜYÜK YARA ALDI

Çip krizi nedeniyle otomobil üretimlerinde büyük oranda düşüş yaşandı. 2022 yılını toparlanma ve normale dönüş yılı olarak gören üreticiler, bu kez Rusya-Ukrayna savaşıyla sarsıldı. Çünkü çip üretiminde kullanılan bazı gazların ve madenlerin temini Rusya’dan yapılıyor.

Art arda yaşanan bu olumsuz etkenler otomotiv piyasalarını daralmaya mecbur bıraktı. Daralan piyasa sektörün devlerinden olan ABD’de eşi benzeri görülmemiş bir fiyat artışına sahne oldu. Ülkede son 1 yılda sıfır araç fiyatları yaklaşık 15, ikinci el araç fiyatları ise yaklaşık yüzde 40 arttı.

BANKAMATİK VE KREDİ KARTLARINDA “ÇİP KRİZİ” ENDİŞESİ

Küresel çapta yaşanan problem birçok sektörde dengeleri alt üst etti. Bu sektörlerden birisi de bankalar oldu. Çip krizinden nasibi alan bankalar müşterilerinin taleplerini ertelemek zorunda kaldı.

Bankamatik ve banka kartı için başvuran müşteriler, söz konusu kartların içinde yer alan yarı iletken çipin tedariğinde yaşanan problemler nedeniyle taleplerine zamanında ulaşamadı. Bankalar, bu konuda müşterilerini SMS ve mail aracılığıyla bilgilendirdi.

Türkiye dahil birçok ülkede var olan bankalar, müşterilerine, “Değerli müşterimiz, çip tedariğinde yaşadığımız gecikme nedeniyle Bankamatik Kartı/Kredi Kartı talebinizi henüz karşılayamadık.” şeklinde mesaj gönderdi.

Öte yandan, müşterilerini mağdur etmek istemeyen bankalar, müşterilerini, mobil uygulamalara ve farklı çözümlere yönlendirdi.

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