Kripto para piyasasını hareketlendirecek haber geldi

Bankacılık devi JPMorgan stratejistlerinin kripto yatırımcılarını umutlandıran raporu açıklandı.

JPMorgan stratejistleri dayanak varlığı Bitcoin olan Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ETF’indeki kâr satışlarından kaynaklı satış baskısının büyük ölçüde sona erdiğini ancak spot Bitcoin ETF’leri için alınan işlem ücretlerinin hâlâ diğer alternatif ürünlere göre yüksek olduğunu söyledi.

Banka analistleri, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerin ihracının ardından geçen 2 haftalık süre zarfında en büyük kripto paranın %20’nin üzerinde değer kaybını gündemine aldı. Bu düşüşte GBTC yatırım ürününü iskontolu olarak almış olan yatırımcıların kâr alma amacıyla gerçekleştirdiği itfaların düzeltmenin ana sebeplerinden biri olduğu vurgulandı.

Kâr satışlarının büyük ölçüde sona erdiği konusunda hemfikir olan analistler, bunun yanında bir uyarıda da bulundu. JPMorgan’a göre spot Bitcoin ETF’leri için alınan işlem ücretleri hâlâ diğer alternatif ürünlere göre oldukça yüksek. Bu işlem ücretlerinin düşürülmediği takdirde borsada işlem gören yatırım fonlarından çıkışların devam edebileceği düşünülüyor. Zira Grayscale, şu an %1,5 oranında işlem ücretine sahipken en büyük rakipleri BlackRock ve Fidelity, ETF ürünleri için %0,25 oranında işlem ücreti teklif ediyor. JPMorgan stratejistleri, daha önce de ETF gelişmesinin piyasa katılımcılarını hayal kırıklığına uğratabileceğine dair bir not paylaşmıştı.

FTX'in GBTC satışları piyasayı tedirgin etti

Piyasanın en büyük Bitcoin fonu olarak bilinen GBTC, ETF’e dönüştükten sonra fondan yaklaşık 4,3 milyar dolarlık BTC çıkışı oldu. Bu satışlar arasında en büyük çıkış, FTX’in sahip olduğu GBTC’lerin satışından kaynaklandı.

Bitcoin, hafta başındaki sert düşüşün ardından 40.000 doların altını test etmeye başlarken haftanın geri kalanında daha düşük volatilite ile yatay hareket etti. Son 24 saatlik işlemlerde sabit kalan Bitcoin, an itibarıyla 40.000 dolar sınırına yakın işlem görüyor.