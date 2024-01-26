  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kripto para piyasasını hareketlendirecek haber geldi

Kripto para piyasasını hareketlendirecek haber geldi

Kripto para piyasasını hareketlendirecek haber geldi
Güncelleme:

Bankacılık devi JPMorgan stratejistlerinin kripto yatırımcılarını umutlandıran raporu açıklandı.

JPMorgan stratejistleri dayanak varlığı Bitcoin olan Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ETF’indeki kâr satışlarından kaynaklı satış baskısının büyük ölçüde sona erdiğini ancak spot Bitcoin ETF’leri için alınan işlem ücretlerinin hâlâ diğer alternatif ürünlere göre yüksek olduğunu söyledi.

Banka analistleri, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerin ihracının ardından geçen 2 haftalık süre zarfında en büyük kripto paranın %20’nin üzerinde değer kaybını gündemine aldı. Bu düşüşte GBTC yatırım ürününü iskontolu olarak almış olan yatırımcıların kâr alma amacıyla gerçekleştirdiği itfaların düzeltmenin ana sebeplerinden biri olduğu vurgulandı.

Kâr satışlarının büyük ölçüde sona erdiği konusunda hemfikir olan analistler, bunun yanında bir uyarıda da bulundu. JPMorgan’a göre spot Bitcoin ETF’leri için alınan işlem ücretleri hâlâ diğer alternatif ürünlere göre oldukça yüksek. Bu işlem ücretlerinin düşürülmediği takdirde borsada işlem gören yatırım fonlarından çıkışların devam edebileceği düşünülüyor. Zira Grayscale, şu an %1,5 oranında işlem ücretine sahipken en büyük rakipleri BlackRock ve Fidelity, ETF ürünleri için %0,25 oranında işlem ücreti teklif ediyor. JPMorgan stratejistleri, daha önce de ETF gelişmesinin piyasa katılımcılarını hayal kırıklığına uğratabileceğine dair bir not paylaşmıştı.

FTX'in GBTC satışları piyasayı tedirgin etti

Piyasanın en büyük Bitcoin fonu olarak bilinen GBTC, ETF’e dönüştükten sonra fondan yaklaşık 4,3 milyar dolarlık BTC çıkışı oldu. Bu satışlar arasında en büyük çıkış, FTX’in sahip olduğu GBTC’lerin satışından kaynaklandı.

Bitcoin, hafta başındaki sert düşüşün ardından 40.000 doların altını test etmeye başlarken haftanın geri kalanında daha düşük volatilite ile yatay hareket etti. Son 24 saatlik işlemlerde sabit kalan Bitcoin, an itibarıyla 40.000 dolar sınırına yakın işlem görüyor.

Etiketler JPMorgan stratejistleri JPMorgan stratejist kripto para kripto kripto para bitcoin ethereum coin Bitcoin Kripto para Sanal para Blockchain BTC Madencilik Cüzdan Satın almak Satmak Bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto Değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür'den 2 ilimiz için 7,4'lük deprem uyarısı Prof. Dr. Naci Görür'den 2 ilimiz için 7,4'lük deprem uyarısı Sürpriz aşk iddiası: Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın arkadaşıyla birlikte Sürpriz aşk iddiası: Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın arkadaşıyla birlikte Yolcu otobüsü tarlaya devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralılar var! Yolcu otobüsü tarlaya devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralılar var! Parkta yürüyüş yaparken buldu, milyoner oldu! Parkta yürüyüş yaparken buldu, milyoner oldu! Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale İstanbul'da beklenen kar yağışı sonuna geliyor! AKOM tarih verdi İstanbul'da beklenen kar yağışı sonuna geliyor! AKOM tarih verdi İnci Taneleri dizisinde ''pavyon sahnesi'' krizi yarattı: Yayından kalkabilir! İnci Taneleri dizisinde ''pavyon sahnesi'' krizi yarattı: Yayından kalkabilir! Türkiye'nin beyaz et devlerine büyük ''fiyat'' incelemesi Türkiye'nin beyaz et devlerine büyük ''fiyat'' incelemesi Dolar/TL'den rekor üstüne rekor! Dolar/TL'den rekor üstüne rekor! Fatih Portakal: ''Acun fena gol yedi'' Fatih Portakal: ''Acun fena gol yedi''