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Kripto para yasası artık yürürlükte

Kripto para yasası artık yürürlükte
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Kripto varlıklara ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tüm yetkileri SPK'ya bırakan düzenlemenin içerisindeki para ve hapis cezası detayları dikkat çekti.

Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Düzenlemeyle, kripto varlıklar ilk kez "gayri maddi varlık" olarak tanımlandı.

Kripto varlık alanında faaliyet gösterebilmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni gerekecek. Lisans başvurusu için ise; bir aylık süre tanınacak.

İZİNSİZ FAALİYETLERE HAPİS VE PARA CEZASI

İzinsiz faaliyet gösterenlere üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Kripto varlık platformlarında gerçekleşen tüm transferler kayıt altına alınacak.

TEDBİR VE YAPTIRIMDA SPK YETKİLİ OLACAK

Sermaye piyasası araçlarına özgü haklar sağlayan kripto varlıklara ilişkin olarak düzenleyici işlemler tesis etmek, özel ve genel nitelikte kararlar almak ve tedbir ve yaptırım uygulamak konusunda SPK yetkili olacak.

SPK, kripto varlık hizmet sağlayıcılarla müşterileri arasında sözleşmelerin düzenlenmesine, kapsamına, değiştirilmesine, ücret ve masraflara, sözleşmenin sona ermesine, feshine ve bu sözleşmelerin içeriğinde yer alması gereken asgari hususlara ilişkin belirlemeler yapabilecek.

Platformların kendi nezdinde işlem görecek veya ilk satış ya da dağıtımı yapılacak kripto varlıkların belirlenmesine ve bunların işlem görmesinin sonlandırılmasına ilişkin yazılı listeleme prosedürü oluşturulması zorunlu olacak; bu konuda Kurul tarafından ilke ve esaslar düzenlenebilecek.

Kripto varlıklara ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tüm yetkileri SPK'ya bırakan düzenlemenin içerisindeki para ve hapis cezası detayları dikkat çekti.

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