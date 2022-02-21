Kripto paralarda ''Rusya-Ukrayna gerilimi tepkisi

Rusya-Ukrayna geriliminin yansımalarının sürdüğü küresel piyasalarda yatırımcılar için yeni hafta toparlanma ve yukarı yönde hareketlerle başladı.

Yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değerleriyle günümüzün, özellikle 35 yaş altı yatırımcıların uğrak noktası olan kripto para piyasalarındaki düşüş, yerini kısmen toparlanmaya bıraktı.

2021 yılının Kasım ayındaki 69,044 dolar tepe noktasından bu yana tam olarak toparlanamayan kripto paralarda, 21 Şubat itibarıyla sınırlı bir artışla 1,83 trilyon dolar seviyeleri test edildi.

BİTCOİN’DE SON DURUM

Kripto para dünyasında piyasa değerinin üçte birinden fazlasına sahip olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,1 yükselip 39,100 dolar seviyelerinden işlem görürken, toplam piyasa değerini 740 milyar doların üzerine taşıdı.

Bitcoin’in en büyük rakibi Ethereum ise son 24 saatte yüzde 3,5 artarak 326 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

25-26 Ocak’ta yapılan toplantı öncesinde 33 bin dolar seviyelerine gerileyen Bitcoin, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faizi sabit bıraktığını açıklamasının ardından toparlanmış, 45 bin doların üzerini test etmişti.

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

17 Şubat’a kadar 40 bin dolarlık bir marjda işlem gören en büyük kripto para birimi, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından potansiyel faiz artırımı hakkındaki bilgiler içeren toplantı tutanaklarının ortaya çıkmasının ardından yaklaşık yüzde 10 düşerek 40 bin doların altına geriledi.

15-16 Mart’ta yapılacak FED toplantısında 50 baz puan faiz artırımının gelme olasılığının artması, ardından Rusya-Ukrayna gerilimi ve son olarak da Bitcoin madenciliğinde zorluk oranının (hash-rate) tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla ise Bitcoin 38 bin seviyelerine kadar esnedi.

VERİLER ‘KORKU’ OLUŞTURDU

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de açıklanan ekonomik veriler art arda rekor seviyelere ulaşırken özellikle yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile son 40 yılın zirvesine çıktı.

Bu veriler ve bilgiler ışığında yatırımcılar ‘korku’ içerisinde hareket ederek henüz tam olarak güven ortamına kavuşamayan kripto paralara yatırımlarına bir süre ara verirken, ortaya çıkan yeni gelişmeler ise geleceğe dair ışık tutuyor.

KRİPTO PARALAR VE ALTIN 2022’DE NASIL İLERLEYECEK?

Son iki senede ortalama altı ayda bir büyük yükselişler yaşayan kripto paralar için ‘sakin’ denebilecek bu dönemde gerçekleşen yeni gelişmeler ile kısa süre içerisinde yerini büyük bir boğa piyasasına taşıyabilir gibi görünüyor.

Kripto para piyasalarında bu hafta gözler ABD'ye çevrilirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın hükümet genelindeki kurumları, kripto para birimleri ve Merkez Bankası dijital para birimini (CBDC) incelemeye ve dijital varlıkları düzenlemek için hükümet çapında bir strateji geliştirmeye yönlendiren bir kararname çıkarması bekleniyor.

Bu durumun gerçekleşmesi durumunda kripto paraların ABD hükümeti tarafından tanınması ve yasal zemine sokulmasıyla hacminin artması ve daha çok kişi tarafından talep görmesi ön görülüyor.

EN BÜYÜK VARLIK YÖNETİCİSİ KRİPTO TİCARETİ SUNACAK

Son olarak dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock'un müşterilerine kripto ticareti sunmayı planladığına dair raporların ortaya çıkması kripto para yatırımcısı için önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

Bununla birlikte Forbes yorumcusu Billy Bambrough, BlackRock'un kripto alanına potansiyel gelişini, yeni bir fiyat oynaklığı çağını ve rekor piyasa hareketlerini müjdeleyebilecek “10 trilyon dolarlık bir deprem” olarak nitelendirdi.

ALTIN’DA SİYASİ GERGİNLİK ETKİLİ

Genellikle 35 yaş üstü yatırımcılar için enflasyona karşı bir önlem için sığınılacak liman olarak görülen altın ise, Rusya-Ukrayna krizinin etkilerinden gün itibarıyla sıyrılmaya başlamış gibi görünüyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ile birlikte yatırımcıların, diğer ‘riskli’ görülen alanlardan paralarını kaydırdıkları altının Ons fiyatı 3 Haziran’daki tarihi zirvesi 1.908 dolar seviyelerine yaklaşırken, Pazartesi piyasaların açılmasıyla yükseliş trendini noktaladı.

2022’DE ALTIN NASIL İLERLEYECEK?

ABD, bir işgalin potansiyel olarak başkent Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna'daki birden fazla şehri kapsayabileceği konusunda uyarmasıyla yatırımcı altına yönelirken, Joe Biden ile Vladimir Putin’in Ukrayna zirvesi düzenleyeceğinin açıklanmasıyla birlikte kısmi bir düşüşe geçerek 1897 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Piyasa uzmanları ise 2022 yılında altın fiyatlarının Rusya-Ukrayna gerginliğinin gevşemesiyle aşağı yönde hareket edebileceğini söylerken, FED'in faiz artışı yapmasının altın fiyatlarını aşağı yönde etkileyebileceği belirtiliyor.

NTV