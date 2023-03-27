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Krizin fitilini ateşleyen Silicon Valley Bank satılıyor

Krizin fitilini ateşleyen Silicon Valley Bank satılıyor
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İflas ederek ABD'de bankacılık krizinin fitilini ateşleyen Silicon Valley Bank, First Citizens Bank'a devredildi.

ABD'de yaşadığı krizle küresel piyasaları da etkileyen Silicon Valley Bank ile ilgili nihai karar belli oldu.

ABD'de düzenleyici kuruluş Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından yapılan açıklamaya göre First Citizens Bank, SVB grubunun tüm mevduat ve kredilerini devralmayı kabul etti.

10 Mart itibariyle Silican Valley Bridge Bank'ın yaklaşık olarak 167 milyar dolarlık varlığı ve 119 milyar dolarlık toplam mevduatı bulunuyordu.

Söz konusu anlaşma 16,5 milyar dolarlık iskontoyla 72 milyar dolarlık varlık alımını da içeriyor. Yaklaşık 90 milyar dolarlık menkul kıymet ve diğer varlıklar ise FDIC'in tasfiye bölümünde kalacak.

FDIC, bankada yaşanan krizin kurumun mevduat sigorta fonu için yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyet yaratacağını öngörüyor.

Etiketler abd bankacılık krizi Silicon Valley Bank iflas First Citizens Bank
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