KRON, UFONE/ETISALAT ile büyük veri işleme ve saklama projesine imza atıyor

Kron’un büyük veri ve loglama ürünlerini 2015 yılından beri kullanmakta olan Pakistan’ın önde gelen mobil operatörü Ufone, gereksinimleri ve artan trafik ihtiyaçları doğrultusunda Kron ile yeni bir anlaşma imzaladı.

Bu anlaşma ile Ufone, 4G gereksinimleri ve 5G planlamaları kapsamında şebeke altyapısında oluşan büyük verinin işlenmesini ve saklanmasını Kron ürünleri ile sağlayacak. Beş yıllık anlaşma kapsamına Kron yazılım lisansları ve bakım destek hizmetleri dahil edilmiştir. Bu kapsamda 2022 yılı için 1.325.000 Amerikan doları, toplam 8.830.000 Amerikan doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.

İnternet trafiği arttıkça her geçen gün Telekom altyapısı üzerinde işlenmesi gereken çok daha fazla ham veri oluşmaktadır. Bu verinin gerçek zamanlı işlenmesi, zenginleştirilmesi ve saklanması Telekom servis sağlayıcıları için çok önemlidir ve bu işlemlerin kesintisiz ve kayıpsız yapılması yüksek performanslı çözümler gerektirir. Kron’un geliştirmiş olduğu veri işleme ve saklama çözümleri saniyede milyonlarca verinin anlık olarak oluştuğu noktada işlenerek zenginleştirilmesini ve arşivlenerek saklanmasını Telekom operatörleri için sağlamaktadır.

Yapılan anlaşma ile ilgili konuşan Kron Genel Müdürü Mete Sansal, “Hem Türkiye’de hem de bölgede Telekom operatörlerinin veri işleme ve saklama ihtiyaçlarına uzun zamandır çözümler üretiyoruz. Bu konuya yönelik geliştirdiğimiz benzersiz ürünümüzün bu ölçekte bir referansa kavuşmasından gurur duyuyoruz. Kron olarak geliştirdiğimiz çözüm sayesinde geleneksel veri işleme çözümlerinin çok ötesinde yüksek kapasite ve eş-zamanlı veri işleme yeteneklerimiz ile Telekom operatörlerinin 5G sonrası artan veriyi işlemek için ihtiyaç duydukları çözümleri sunmaya hazırız.”