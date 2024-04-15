Kur Korumalı Mevduat'ın faturası dudak uçuklattı

AK Parti iktidarının geçen sene tüm tepkilere rağmen devreye aldığı Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkışlar hızlanırken, KKM'nin 2023 yılında TCMB'ye faturası hesaplandı.

2023 yılı finansal sonuçlarını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomik tabloda dikkat çekici zarar rakamları ile gündeme geldi. Bankanın açıkladığı bilançoya göre, realize edilen zarar 818,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, realize edilmemiş diğer kalemlerden kaynaklanan zarar da 817,8 milyar TL olarak kaydedildi.

Merkez Bankası'nın açıkladığı zararlar, özellikle taşınan açık döviz pozisyonları ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasından kaynaklanan kur farkı ödemeleri nedeniyle bu denli yüksek rakamlara ulaştı. KKM, döviz kurlarındaki artış riskine karşı Türk Lirası mevduat sahiplerini korumak amacıyla devreye alınmıştı. Ancak bu uygulama, Merkez Bankası için büyük maliyetler getirdi.

Ekonomist Uğur Gürses, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, KKM'nin 'çok parlak bir enstrüman' olarak topluma sunulduğunu fakat gerçekte devasa zararlara yol açtığını belirtti.

Merkez Bankası'nın ihtiyaç akçesinin geçtiğimiz yıllarda kullanıldığını hatırlatan Gürses sözlerine şöyle devam etti:

"El atılıp hortumlanan ihtiyat akçeleri duruyor olsaydı bu zararın bir kısmı karşılanırdı."