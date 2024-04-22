Kurban fiyatlarında yüzde 100 artış: İşte kurban kesmenin maliyeti...

Kırmızı et fiyatlarındaki artış kurban fiyatlarına yansıdı. Bu yıl kurban kesmenin maliyeti geçen yıla göre yüzde 100 arttı.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, 2023 yılı Kurban Bayramı'nda en yüksek büyükbaş hayvan fiyatının 80 bin TL olduğunu, ancak bu yıl en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 110 bin TL'den başlayacağını ifade etti. Üretici Ertuğrul Koç ise, "İlaç arttı, yem arttı, ahır gideri arttı, işçilik arttı, veteriner masrafları arttı ve bu yüzde 100'lük artış hayvan maliyetine yansıdı" diye konuştu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kırmızı et fiyatlarındaki önlenemez artış kurbanlıklarda da kendisini gösterecek.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Tulumtaş köyünde büyükbaş hayvan üreticisi Ertuğrul Koç'u ziyaret etti. Koç ile büyükbaş kurbanlık fiyatlarındaki artışı ve üreticilerin yaşadığı sorunları konuşan Gürer, 2023 yılı Kurban Bayramı'nda en yüksek büyükbaş hayvan fiyatının 80 bin TL olduğunu, ancak bu yıl en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 110 bin TL'den başlayacağını belirtti.

Gürer, "Kurban Bayramı yaklaşıyor ve büyükbaş hayvanlarda kurbanlık satışları başladı. Geçen yıla göre kurban fiyatları yaklaşık yüzde 100'e varan bir artış gösterdi. Yem fiyatlarındaki artış, ahır giderleri, aşılar ve veteriner masraflarındaki artış, hayvan fiyatlarını katladı" şeklinde konuştu.

"Maliyetler yükseldi"

Üretici Ertuğrul Koç da "750 kilo bir tosun 210 bin liraya satıyoruz. Geçen yıl bu hayvan 95-100 bin liraydı. Geçen yıl yemin çuvalı 250 liraydı, şimdi 600 lira oldu. Geçen yıl bakıcı aylığı 15 bin liraydı, şimdi 30 bin lira oldu. Geçen yıl ilaç 150 liraydı, bu yıl 350 lira oldu. Yani, ilaç arttı, yem arttı, ahır gideri arttı, işçilik arttı, veteriner masrafları arttı ve bu yüzde 100'lük artış hayvan maliyetine yansıdı" diye konuştu.