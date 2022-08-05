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Küresel gıda fiyatlarında düşüş sürüyor

Küresel gıda fiyatlarında düşüş sürüyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün açıkladığı dünya gıda fiyatları endeksi temmuzda 140,9'a gerileyerek art arta dördüncü ayda düşüş gösterdi.

Küresel gıda fiyatlarında düşüş devam ediyor.

Dünya gıda fiyatları endeksi, temmuz ayında 140,9 seviyesine geriledi. Mart ayında zirveyi gören endeks art arda dört aydır düşüşte seyrediyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi hazirandaki revize edilmiş 154.3'lük seviyeden düştü.

Haziran'da gıda fiyatları endeksi ilk olarak 154.2 olarak açıklanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı şubat ayında işgali sonrasında küresel gıda fiyatları sert şekilde yükseliş göstermişti. Bu yükseliş küresel çapta ülkelerde enflasyonun artışa geçmesine neden oldu.

Etiketler küresel gıda fiyatları
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