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  2. Ekonomi
  3. 07 Mayıs 2018 15:31

Kuşadası'na kruvaziyer gemileriyle akın başladı

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'na bu sabah 270 kişilik turist kafilesi geldi.

Kuşadası'na kruvaziyer gemileriyle akın başladı
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Aydın'ın Kuşadası Ege Port Limanı'nda bu sabah yanaşan Bahama bayraklı 'Silver Wind' isimli kruvaziyer gemisi, 2018 yılında ilk seferini gerçekleştirdi.

Çoğunluğu Amerikalı ve İngiliz 270 yolcusu ile Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaşan gemiden inen yolcuların bir kısmı, tur otobüsleri ile Efes ve Meryem Ana kültür turuna çıkarken, tura çıkmayan yolcular Kuşadası çarşılarına yöneldi. Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, "Silver Wind isimli kruvaziyer gemisi 2018 yılında ilk seferini gerçekleştirdi.



Selversea Cruises firmasına ait 'Silver Wind' ismli gemi sezon boyunca 3 sefer daha gerçekleştirecek. Selversea Cruises firmasına ait diğer gemilerle toplam sezon boyunca 7 sefer gerçekleştirilecek" dedi.



DHA

turizm , kruvaziyer gemisi , kuşadası
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