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Kırklareli’nde 13 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde 13 kaçak göçmen yakalandı
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Kırklareli’nde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kent merkezi ve Kofçaz ilçesinde 13 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli’nde jandarma ve polis ekiplerince 13 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ve Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 13 kaçak göçmen yakalandı.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Etiketler Kırklareli çalışma göçmen
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