Erdoğan'ın 40 yıllık dostundan AK Parti'de depreme neden olacak açıklama

Erdoğan’ın 40 yıllık dostundan AK Parti'de depreme neden olacak açıklama


Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın 40 yıldır dostu olan ve geçtiğimiz yıl artık oy vermeyeceğini ilan eden ilahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, "Problem öyle yalnızca CHP’li belediyelerdeki suistimaller ve rüşvet meselesi değil" diyerek AK Parti içerisinden kendisine gelen eleştirileri açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasımpaşa'dan bu yana 40 yıldır dostu olan ve geçtiğimiz yıl artık oy vermeyeceği konusunda uyarı yapan ilahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, bugünkü köşe yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı..

Demircan, rüşvet ve yolsuzluk olaylarının AK Parti'nin içinde de olduğunu öne sürerek bir bakandan aldığı bilgiyi şu şekilde aktardı:

“Problem öyle yalnızca CHP'li belediyelerdeki suistimaller ve rüşvet meselesi değil. Çok çok daha yaygın. Ak Partili belediyeleri de içine alıyor. Paranın/ maddi makamlar ve imkânların olduğu her yerde çürüme var. Bakanlık yapmış önemi bir Ak partili siyasetçi bana genel merkezimiz âhiret hayatı ve sorgulamasına inanmayan çıkarcılarla dolup boşalıyor, demişti. Hemen hemen her yerde siyasi amaçlarla, hırsızlara “bizden”dir deyip sahip çıkılması da ayrı bir toplumsal belamız. Yunus Emre Vakfındaki yolsuzluklar sebebiyle bir yazı yazdık. Müslüman kimlikli olanlara güveni çiğnedikleri için üst sınırdan ceza verilmesini istedik.”

