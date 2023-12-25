  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Leyla Alaton'un Hafize Gaye Erkan kehaneti olay oldu! 2014 yılında paylaşmış

Leyla Alaton'un Hafize Gaye Erkan kehaneti olay oldu! 2014 yılında paylaşmış

Leyla Alaton'un Hafize Gaye Erkan kehaneti olay oldu! 2014 yılında paylaşmış
Güncelleme:

İş insanı Leyla Alaton'un yıllar önce Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın fotoğrafını paylaşarak ''Adını not alın. Kendisi bir gün bu ülkede bakanlık yapacaktır. Bundan hiç şüphem yok'' notunu yazdığı ortaya çıktı.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton'un, 2014 yılında Twitter hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Leyla Alaton'un, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili mesajı sosyal medyada gündem yarattı.

Alaton, 2014 yılında Twitter hesabı üzerinden Hafize Gaye Erkan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Adını not alın. Kendisi bir gün bu ülkede bakanlık yapacaktır. Bundan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

İş insanı Leyla Alaton'un yıllar önce Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın fotoğrafını paylaşarak ''Adını not alın. Kendisi bir gün bu ülkede bakanlık yapacaktır. Bundan hiç şüphem yok'' notunu yazdığı ortaya çıktı.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDEN SONRA GÖREVE GELDİ

Hafize Gaye Erkan, 14 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden birincilikle mezun olan Erkan, Princeton Üniversitesi'nde finans alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

2004 yılında McKinsey & Company'de iş hayatına başladı. Burada proje yöneticisi, danışman ve kıdemli danışman olarak görev yaptı. 2011 yılında Goldman Sachs'a katıldı ve burada yatırım bankacılığı alanında çalıştı. 2014 yılında First Republic Bank'a katıldı ve burada icra kurulu başkanı, başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.

9 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Erkan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanıdır.

Erkan, evli ve bir çocuk annesidir.

İstanbul'da kiralara isyan eden TCMB Başkanı'nın Bodrum'daki çok özel evi ortaya çıktıİstanbul'da kiralara isyan eden TCMB Başkanı'nın Bodrum'daki çok özel evi ortaya çıktı3. Sayfa
Hafize Gaye Erkan'ın ABD'de aldığı maaş ortaya çıktıHafize Gaye Erkan'ın ABD'de aldığı maaş ortaya çıktıEkonomi
TCMB Başkanı Erkan'ın ''İstanbul'da ev bulamadık'' dedi yorumlar çığ olduTCMB Başkanı Erkan'ın ''İstanbul'da ev bulamadık'' dedi yorumlar çığ olduEmlak

 

 

Etiketler hafize gaye erkan leyla alaton merkez bankası tcmb
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun Yargı'daki bu ateşli sahneleri diziye damgasını vurdu Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun Yargı'daki bu ateşli sahneleri diziye damgasını vurdu Kar yağışı can aldı! 4 kişi öldü Kar yağışı can aldı! 4 kişi öldü ORC’den 2 büyükşehir için yerel seçim anketi ORC’den 2 büyükşehir için yerel seçim anketi Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor Barajlardaki son doluluk oranı açıklandı Barajlardaki son doluluk oranı açıklandı Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiyede tarih belli oldu Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiyede tarih belli oldu Borsa çakıldı, Prof. Dr. Özgür Demirtaş dayanamadı Borsa çakıldı, Prof. Dr. Özgür Demirtaş dayanamadı İslam Memiş 2024'ün en çok kazandıracak 2 yatırımını açıkladı İslam Memiş 2024'ün en çok kazandıracak 2 yatırımını açıkladı Derbi maç sonrası yol kapatıp polise saldırdılar Derbi maç sonrası yol kapatıp polise saldırdılar Kar fena bastırdı! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı Kar fena bastırdı! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı