Leyla Alaton'un Hafize Gaye Erkan kehaneti olay oldu! 2014 yılında paylaşmış

İş insanı Leyla Alaton'un yıllar önce Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın fotoğrafını paylaşarak ''Adını not alın. Kendisi bir gün bu ülkede bakanlık yapacaktır. Bundan hiç şüphem yok'' notunu yazdığı ortaya çıktı.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton'un, 2014 yılında Twitter hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Leyla Alaton'un, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili mesajı sosyal medyada gündem yarattı.

Alaton, 2014 yılında Twitter hesabı üzerinden Hafize Gaye Erkan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Adını not alın. Kendisi bir gün bu ülkede bakanlık yapacaktır. Bundan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDEN SONRA GÖREVE GELDİ

Hafize Gaye Erkan, 14 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden birincilikle mezun olan Erkan, Princeton Üniversitesi'nde finans alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

2004 yılında McKinsey & Company'de iş hayatına başladı. Burada proje yöneticisi, danışman ve kıdemli danışman olarak görev yaptı. 2011 yılında Goldman Sachs'a katıldı ve burada yatırım bankacılığı alanında çalıştı. 2014 yılında First Republic Bank'a katıldı ve burada icra kurulu başkanı, başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.

9 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Erkan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanıdır.

Erkan, evli ve bir çocuk annesidir.