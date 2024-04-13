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Maliye harekete geçti: IBAN ödemeleri mercek altında

Maliye harekete geçti: IBAN ödemeleri mercek altında
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemlerde işletmelerin ödemeleri IBAN üzerinden talep ettiğine yönelik şikayetlerin artması üzerine, bu yöntemi kullanan işletmelerin peşine düştü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıklıkla gündeme gelen "IBAN ile ödeme" işlemlerinin peşine düştü.

Son dönemlerde bazı işletmelerin ödemeleri kredi veya banka kartı ile almak yerine IBAN üzerinden talep etme yolunu izlediğine yönelik şikayetler arttı.

Bu yöntem ile banka ve POS cihazı komisyonundan kaçan mükelleflerin kazançlarını kayıt dışı hale getirdiği belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre, vergi müfettişlerinin şikayetler üzerine kart ile ödeme almak yerine IBAN'a havale isteyen işletmeleri takip altına aldığı ifade edildi.

İşletmelerin IBAN'a havale yolunu kullanarak fiş ve fatura düzenlemekten kaçındığı bildirildi.

Maliye'nin kayıt dışı ile mücadele kapsamında çalışmalarını hızlandırdığına dikkat çekilirken; alınan önlemler ile KDV, gelir ve kurumlar vergisinde kayıpların önüne geçilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Buna göre sürekli farklı kişilerden hesaplara para gönderilen banka hesabı sahiplerine ceza uygulanacağı kaydedildi.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın kazançları ile harcamaları arasında uyum olmayan kişilere yönelik analizlerini hızlandırdığı kaydedildi.

NTV

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı IBAN ödemeleri işletme
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