Maliye, sosyal medya ihbar hattını devreye aldı

Bir süredir özellikle kayıt dışı ve düşük beyanla ilgili denetimlerini hızlandıran Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konularda vatandaşların ihbarda bulunabilecekleri kanalları güncelledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya platformları WhatsApp, Instagram ve X'ten ihbar toplamaya başladı.

İhbar mekanizmaları arasına, WhatsApp'ın yanı sıra X ve İnstagram gibi sosyal medya araçları da eklendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Haizine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşların ihbar ve şikayetlerini daha kolay/hızlı yapabilmesi için ihbar kanallarının güncellendiği duyuruludu.

Buna göre Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (gib.gov.tr), dijital.gib.gov.tr adresyeri yanı sıra GİB mobil uygulaması ve ALO 189 Vergi İletişim Merkezi üzerinden başvurular yapılabilecek.

Ayrıca, “BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları (“gibihbar” üzerinden “DM-Direkt Mesaj” yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189)” gibi uygulamalar da ihbar için hizmete alındı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, vatandaşların ihbar edebileceği konuları ise şöyle sıraladı:

- Düşük KDV Oranı Uygulanması

- IBAN / PTT Çeki Yolu ile Ödeme Talep Edilmesi

- Fiş/Fatura Verilmemesi

- Başka İşletmenin POS Cihazının Kullanılması

- Mükellefiyet Kaydının Olmaması

- Sahte/ Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi veya Kullanılması

- Personel Ücretinin Elden Ödenmesi

- Kira Gelirinin Beyan Edilmemesi

- Tapu Harcının Eksik Ödenmesi

- Kaçak Ürün Satışının Yapılması