Mart ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerden sadece 3 gün sonra açıklanacak olan Mart ayı tüketici ve üretici enflasyonu öncesinde piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi belli oldu.

Piyasa katılımcıları, Türkiye ekonomisinin önemli göstergelerinden biri olan enflasyon rakamlarına dair mart ayı için öngörülerde bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 69 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Bloomberg HT tarafından mart ayı için yapılan ankette yıllık enflasyon beklentisi yüzde 69 olarak kaydedildi. Aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 3,5 olarak belirlendi.

Şubat ayında yıllık enflasyonun yüzde 67,07 olarak gerçekleşmişti. Aylık enflasyon beklentisi ise Şubat ayında yüzde 4,53 seviyesinde gerçekleşmişken, mart ayı için öngörülen yüzde 3,5'lik aylık enflasyon beklentisi, bir miktar düşüş öngörüsünü yansıtıyor.

Mart ayı enflasyonu için yapılan ankette, en düşük aylık beklentinin yüzde 2,7, en yüksek beklentinin ise yüzde 4,4 olduğu görüldü. Yıllık enflasyon tarafında ise en yüksek tahmin yüzde 70,5, en düşük tahmin ise yüzde 67,7 olarak belirlendi.

Anket kapsamında, 2024 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi de yüzde 44 olarak kaydedildi. Bir önceki ankette bu rakam yüzde 42,6 seviyesindeydi. Ayrıca, 2024 yılı enflasyonunda zirve tahmini de bir önceki ankete göre artarak yüzde 75 oldu; önceki anketteki zirve tahmini ise yüzde 73,2 olarak belirlenmişti.