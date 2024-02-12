Mc Donald's ve Starbucks'ın satışları boykotla düştü

İsrail'e destek verdikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman ülkelerde boykot edilen McDonald's ve Starbucks'ın satışları düştü.

McDonald's geçen hafta, dört yıldır ilk kez bir çeyrek hedefini kaçırdığını duyurdu. McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, Gazze'deki savaşın özellikle Orta Doğu ülkelerindeki satışları kötü etkilediğini ifade etti.

Açıklanan verilere göre McDonald's'ın Müslüman nüfusun yoğun olduğu birçok ülkede ekim, kasım, aralık aylarında satışları düştü. En büyük düşüşün Malezya ve Endonezya'da yaşandığı gözlemlendi.

Al Jazeera'nın aktardığına göre Kempczinski konuyla ilgili konferans konuşmasında, "Bu çatışma devam ettiği sürece buralarda bir iyileşme beklemiyorum. Yaşananlar bir insanlık trajedisi; olanlar sanırım bizim gibi şirketleri de etkiliyor" dedi.

Şirketin Orta Doğu, Çin ve Hindistan'daki birimlerinin son çeyrekte satışlarının yüzde 5.5 kadar artması bekleniyordu. Artış yüzde 0.7'de kaldı.

McDonald's İsrail, savaşın başlamasından sonra orduya binlerce bedava öğün bağılaşmıştı. Birçok Orta Doğu ülkesindeki McDonald's 'franchising'i aralarına McDonald's İsrail'le mesafe koymaya çalıştı.

Öte yandan Starbuck, geçen haftalarda açıkladığı ilk çeyrek sonuçlarında satış hedeflerini kaçırdıklarını söyledi. Ocak ayına giden 3 ayda büyümenin yüzde 6.4 seviyesinde olması beklenirken, küresel olarak yüzde 5'te kaldı.

Starbucks CEO'su Laxman Narasimhan, "Orta Doğu'da negatif etkiyi yaşadık" diye konuştu.