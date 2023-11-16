Mercedes-Benz’den hem İsrailli siviller hem de Gazze için ek destek

Ortadoğu’daki sivillerin akıbetinden endişe duyan Mercedes-Benz, bölgeye yönelik yaptığı insani yardımları artırıyor.

Mercedes-Benz Ekim ayında hem Gazze hem de İsrail’de sivillere destek olmak amacıyla Alman Kızılhaçı ve İsrail gönüllü yardım ekibi United Hatzalah’a 1 milyon euro bağışlamıştı. Mercedes-Benz Yönetim Kurulu geçtiğimiz hafta ilk destek paketine ek olarak Gazze’ye 1 milyon euro daha insani yardım yapma kararı aldı.1 milyon euro’luk ek yardım, halen bölgede Filistinli sivillere yönelik insani yardım faaliyetlerini organize etmekte olan Alman Kızıl Haçı’nın kardeş kuruluşları Filistin Kızılayı (PRCS) ve Mısır Kızılayı (ERCS) ile birlikte bölgeye ulaştırılacak.