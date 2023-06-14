Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan dikkat çeken atama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Başkanlık Ofisi Genel Müdürü olarak kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı.

Seçimlerin ardından yeni Kabine'yi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'i görevlendirdi. Şimşek'in ekonominin dümenine geçmesiyle bu alandaki kurumların başındaki isimler de değişti. Merkez Bankası Başkanlığına ise Hafize Gaye Erkan getirildi.

GENEL MÜDÜRLÜĞE BİR KADIN ATADI

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, gözlerin çevrildiği Erkan'ın ilk hamleleri ise dikkat çekti. İlk iş olarak İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden alan Erkan, yakın çalışacağı Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğü'ne ise kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı.

Meriç daha öce İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde protokol müdürü olarak görev yapıyordu. Ayrıca bir dönem özel kalemde de görev aldı.

Merkez Bankası Başkanı'nın yardımcılarını doğrudan Cumhurbaşkanı atıyor. Para Politikası Kurulu üyeleri de yine Cumhurbaşkanı onayı ile atanabiliyor. Başkan ise sadece genel müdür ve altındaki makamlarda değişiklik yapabiliyor.

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