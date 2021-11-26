Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar ellerindeki tüm araçları kullanacaklarını belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon mesajı verdi.

Finansal İstikrar Raporu'nda önemli açıklamalar yapan Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağını belirtti.

Türk bankacılık sisteminde fon sorunu yaşanacağına dair işaretler görmediklerini belirten Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörü aktif kalitesindeki olumlu görünüm korunmakta ve sektörün likidite şoklarına karşı yeterli tamponu bulunmakta" dedi.

Merkez Bankası Başkanı, para politikasında yakın dönemde yapılan güncellemeler sonrasında ticari kredi büyümesinin toparlandığını belirtti.

"BORÇLULUK ORANLARI SALGIN ÖNCESİNE GERİLEDİ"

Reel sektörün toplam ve kısa vadeli yabancı para pozisyonundaki iyileşmenin devam ettiğini belirten Kavcoğlu, "Reel sektör ve hanehalkının borçluluk oranları salgın öncesi seviyelerine gerilemiştir" dedi.

"CARİ DENGEDE İYİLEŞME SÜRÜYOR"

Raporda cari işlemler dengesindeki iyileşmenin ihracattaki güçlü performans ve turizm gelirlerindeki toparlanmanın katkısıyla devam ettiği belirtildi.

Salgını sınırlamaya yönelik önlemlerin gevşetilmesi ve aşılamanın hız kazanması ile küresel iktisadi faaliyetteki toparlanmanın sürdüğü belirtilen raporda şöyle denildi: "Yurt içi iktisadi faaliyet, dış talebin desteği ve hizmet sektörlerindeki toparlanmayla birlikte güçlü bir seyir izlemektedir. İktisadi faaliyetteki güçlü seyir reel sektör firmalarının ciro, kârlılık ve likidite göstergelerine olumlu yansımaktadır."

Hanehalkının finansal varlıklarının yükümlülüklerine göre daha fazla artmasının bireylerin borç ödeme kapasitesini desteklediği belirtildi.