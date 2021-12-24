Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için bugün geçerli olan dolar alış kurunu 11,6738 olarak duyurdu.

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat hesapları için kur rakamını her gün açıklıyor.

Bugün için geçerli olan kur dolar için 11,6738 olarak açıklandı.

Dün dolar kuru alış seviyesi 11.6399 TL olarak duyurulmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün sabah saatlerinde 10 milyar liralık mevduat hesabı açıldığını duyurmuştu.

Mevduat sistemi nasıl olacak?

Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek. Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.

Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kar payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecek.

Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz, kar payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacak.