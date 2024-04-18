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Merkez Bankası rezervlerinde düşüş serisi sona erdi

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş serisi sona erdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 3 milyar 745 milyon TL artarak 26 milyar 871 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre toplam rezervler, 5 Nisan haftasında 123 milyar 126 milyon dolardan 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi.

Böylece toplam rezervlerdeki 11 haftalık düşüş sona erdi.

Aynı haftada brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolar artışla 70 milyar 193 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 29 Mart'ta 68 milyar 748 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Net uluslararası rezervler 4 milyar 294 milyon dolar yükselişle 19 milyar 749 milyon dolara geldi.

Bu dönemde altın rezervleri 2 milyar 300 milyon dolar yükselişle 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara çıktı.

Etiketler Merkez Bankası rezerv net rezerv dolar
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