Merkez Bankası'nda üst düzey istifa iddiasına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Emrah Şener’in istifa ettiği iddialarını yalanladı.
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu sosyal medya hesabı üzerinden TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Emrah Şener istifa ettiğini iddia etti.
Söz konusu iddiaya ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yalanlama geldi.
DMM'den yapılan açıklamada, "TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener istifa etti.' iddiası doğru değildir. Emrah Şener'in istifası söz konusu değildir. Şener, TCMB Başkan Yardımcılığı ve Para Politikası Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmekte, çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.
📌 “TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener istifa etti.” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) July 14, 2023
➡️Emrah Şener’in istifası söz konusu değildir. Şener, TCMB Başkan Yardımcılığı ve Para Politikası Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmekte, çalışmalarını sürdürmektedir. pic.twitter.com/HKKkmNAOrq
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