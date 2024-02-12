Merkez Bankası'ndan döviz hesapları için karar

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile bankalarda bulunan döviz hesaplarına yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

21 Aralık 2021 tarihinde hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını tasfiye etme çabalarına devam eden Merkez Bankası, bir yandan bankaların müşterilerini TL mevduata yönlendirmeleri amacıyla yeni adımlar atıyor, bir yandan da KKM’den çıkacak paranın yeniden döviz tevdiat hesaplarına yönelmesine engellemeye çalışıyor.

Bu kapsamda, 30 Kasım itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile bankaların bulundurduğu yabancı para mevduata uygulanan ek zorunlu karşılık oranı yüzde 4’ten yüzde 8’e yükseltilmişti. Alınan bu kararın uygulama talimatı geçtiğimiz hafta itibarıyla bankalara iletildi. Böylece artık bankalar KKM’den çıkacak müşterilerin yeniden döviz tevdiat hesaplarına yönelmemesi için ek çaba harcamak zorunda kalacak. Bir yandan TL dönüşüm payı hedeflerini yakalayamamaları halinde TCMB tarafından yüklü para cezaları ile korkutulan bankalar, bir yandan da döviz hesaplarına yönelecek her yeni bakiye için yüzde 8 oranında zorunlu karşılık tutmak zorunda bırakılacak.

TCMB, döviz tevdiat hesapları için yüzde 8 oranındaki zorunlu karşılık payı ile bu alanda da son yıllarda görülen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Bu durumun önüne geçmek amacıyla son haftalarda TL mevduat faizlerini giderek yukarı çeken finans kuruluşları, özellikle KKM’den TL mevduat faizine geçecek müşteriler için yüzde 57 seviyelerini aşan faiz teklifi sunuyor.