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Merkez Bankası'nın faiz açıklamasında dikkat çeken ayrıntı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada ''ilave sıkı duruş'' ifadesinin çıkarılması dikkat çekti.

Politika faizini yüzde 19’da sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun açıklama metninden “ilave sıkı duruş" ifadesinin çıkarılması kamuoyunun dikkatini çekti... Merkez Bankası’nın Mart ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısı ile Nisan ayı toplantısının karar metinleri arasında yapılan karşılaştırma, enflasyonist eğilimlere dikkat çeken bazı ifadelerin çıkarıldığını gösterdi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun Mart ayı toplantısı, 20 Mart’ta görevden alınan Naci Ağbal başkanlığında yapılmıştı. Para Politikası Ağbal’ın koltuğuna oturan Şahap Kavcıoğlu başkanlığında ilk kez toplandı...

İşte Mart ve Nisan ayı toplantılarının karar metinleri arasındaki farklar:

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladıMerkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladıEkonomi

 

Etiketler merkez bankası Şahap Kavcıoğlu naci ağbal
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