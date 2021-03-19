Merkez Bankası'nın faiz indirimi için tarih verildi

Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini beklentilerin ötesinde 200 baz puan yükselterek yüzde 19’a çekme kararının ardından dünyaca ünlü yatırım bankası JP Morgan, Merkez Bankasının politika faizinde indirim kararlarının başlayacağı tarihe ilişkin tahminini açıkladı.

Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini beklentilerin ötesinde 200 baz puan yükselterek yüzde 19’a çekme kararına ilişkin açıklama metninde gerekirse ilave parasal sıkılaşma yapılacağına dair ifadesinin ardından, faiz indirimlerinin geleceği tarih araştırılmaya başlandı. Dev yatırım bankası JP Morgan'dan TCMB'nin faiz indirimlerine eylül ayında başlamasını beklediğini açıkladı.

Banka tarafından hazırlanan raporda, bankanın dünkü 200 baz puan faiz artırım kararının güçlü ve proaktif bir adım olduğu belirtildi.

Raporda gerektiği zaman sıkılaştırma adımlarının atılacağının bildirilmesi ile yatırımcıların rahatlamaları gerektiğinin altı çizilirken, faiz artırımının kredibilite artışı ve kredi büyümesini sınırlama yoluyla hedefine hizmet edeceği öngörüldü.

Dezenflasyon sürecinin TCMB’nin diğer politika üreticilerden alacağı desteğe bağlı olduğu yorumunu yapan kuruluş, Başkan Ağbal’ın göreve gelmesinin ardından yapılan faiz artırımının 875 baz puana yükseldiğinin altını çizdi.

Enflasyonda nisan ayında yüzde 16,3’le zirve tahmin eden JP Morgan, rakamın eylül ayına kadar yüzde 15’in üzerinde ya da civarında olacağını belirtti. Yıl sonunda ise enflasyonu yüzde 11,2 öngördü.

TCMB'nin bir sonraki adamının Faiz indirimi olmasını beklediğini belirten kurum, 'Bu adımın eylül ayında 100 baz puan olacağını öngörüyoruz. Küresel risk iştahında artış ya da enflasyonda düşüş gevşetme adımlarını öne çekebilir' ifadelerini kullandı.

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Raporda, bankanın gerekmesi halinde ek sıkılaştırma yapacağını belirtmeye devam etmesinin de önemli olduğunu aktardı.