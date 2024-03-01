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Merkez Bankası'nın rezervlerindeki düşüşün nedeni belli oldu

Merkez Bankası'nın rezervlerindeki düşüşün nedeni belli oldu
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Merkez Bankasının net rezervi geçen hafta 6.1 milyar dolarlık sert bir kayıp yaşadı. Reuters bu düşüşte enerji ithalat ödemelerinin, Hazine Eurobond işlemlerinin net etkisi ve KKM dönüşlerinin belirleyici olduğunu açıkladı.

TCMB verilerine göre 23 Şubat'ta sona eren geçen hafta net rezervler 6 milyar dolar düşüşle 22,5 milyar dolara geriledi. Reuters'a bilgi veren üst düzey bir bankacının Merkez Bankasının net rezervinin erimesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Açıklamaya göre, buna sebep olan 3 faktör var. Bunlardan biri son dönemdeki artan enerji fiyatları. Artan enerji fiyatları Türkiye'nin enerji ithalat faturasını da önemli ölçüde artırdı. Bu durum, rezervlerin erimesine sebep olan etmenlerden biri.

Reuters'a açıklama yapan uzman isim, hazinenin Eurobond borçlanmaları ve bu borçlanmaların geri ödemeleri de rezervleri etkileyen unsurlar arasında yer aldığına dikkat çekti.

Açıklamada, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında döviz cinsi mevduata dönüşlerin de rezervlerin erimesine neden olduğu ifade edildi.

Uzmanlara göre, ihracatçılar gelirlerinin yüzde 40'ını Merkez Bankası'na satması, rezervleri artıran bir unsur olsa da, bu satışların zamanlaması ve miktar rezervler üzerinde dalgalanmalara neden olabiliyor.

Ülkenin ithalat faturası da rezervleri etkileyen bir unsur. İthalat artarken, rezervler de azalıyor.

Türkiye'nin ekonomik görünümü ve yatırımcı güveni de rezervleri etkileyen unsurlar arasında.

Sonuç olarak Merkez Bankası rezervleri, birden fazla faktörden etkilenen bir gösterge. Son dönemdeki düşüşte enerji ithalatı ödemelerinin ve rutin unsurların önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.

 

Etiketler tcmb Merkez Bankası rezerv merkez bankası rezervleri tcmb rezervleri
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