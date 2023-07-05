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Merkez Bankası'nın toplam rezervi yükseldi

Merkez Bankası'nın toplam rezervi yükseldi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 23 Haziran itibariyle 107 milyar 561 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 23 Haziran ile biten haftada 4 milyar 760 milyon dolar artarak 107 milyar 561 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 5 milyar 463 milyon dolar artarak 60 milyar 783 milyon dolardan 66 milyar 246 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 23 Haziran haftasında 703 milyon dolar azalarak 42 milyar 18 milyon dolardan 41 milyar 315 milyon dolara indi.

Etiketler merkez bankası rezerv yükseliş
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