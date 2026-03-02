Milli gelirdeki artışın emekli maaşlarına ne kadar yansıyacağı hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun milli gelir verilerinde yaptığı güncelleme, emekli aylıklarının hesaplanma sistemini de doğrudan etkiledi. Milli gelir farkı 2025 yılı başından itibaren emeklilik dilekçesi veren emeklilerin maaşı için ek ödeme olarak yansıyacak. Peki kim ne kadar ilave ödeme alacak ?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun milli gelir verilerini revize etmesi, 1 Ocak 2025'ten sonra emeklilik dilekçesi verenler için maaş artışı anlamına geliyor. Nisan ayında yapılacak yeniden hesaplama ile %1,08 oranında bir büyüme farkı maaşlara yansıtılacak.

Ancak kök maaşı düşük olan ve 20 bin TL "en düşük emekli aylığı" alanlar için kritik bir detay var.

Emekli Maaşlarına "Büyüme" Rötuşu: Nisan’da Farklar Yatıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) milli gelir rakamlarını güncellemesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemindeki emekli aylığı bağlama oranlarını da yukarı çekti. Emekli aylığı hesaplanırken kullanılan "güncelleme katsayısı" içindeki büyüme oranı revize edildiği için, özellikle son dönemde emekli olanların maaşlarında düzeltme yapılacak.

Kimler Bu Artıştan Yararlanacak?

Bu düzenleme piyasadaki tüm emeklileri kapsamıyor. Sadece 1 Ocak 2025 tarihinden sonra emeklilik dilekçesi veren ve aylığı bu tarihten sonra bağlanan "yeni emekliler" bu farktan yararlanabilecek. Daha eski tarihlerde emekli olan vatandaşlar ise mevcut enflasyon farkı ve zam oranlarıyla maaşlarını almaya devam edecek.

Nisan’da Maaşlara %1,08 İlave Var

Nisan ayı itibarıyla maaşlara yansıtılacak olan teknik artış oranı %1,08 olarak belirlendi. Ancak burada "kök maaş" tuzağına dikkat çekiliyor. Eğer emeklinin kök maaşı çok düşükse ve 20 bin TL olan en düşük emekli aylığı sınırında kalıyorsa, %1,08'lik artış kök maaşa uygulanacağı için fiili maaşta bir değişiklik hissedilmeyebilir.

Örnek Hesaplama: Kim Ne Kadar Alacak?

Örneğin, 2026 yılı başında dilekçesini verip Şubat ayında 25.000 TL aylık bağlanan bir emeklinin dosyası Nisan ayında yeniden açılacak. Yapılan %1,08'lik güncelleme ile bu emeklinin maaşına yaklaşık 270 TL ilave gelecek ve birikmiş farkları da tek seferde ödenecek.