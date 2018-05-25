Milyonların beklediği tarihi açıkladı !

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bayram ikramiyesinin haziran ayı başında ödeneceğini açıklayarak, "ikramiye ayrı, maaşı ayrı ödenecek" dedi. Jülide Sarıeroğlu, 3600 göstergeden ise 1 buçuk milyon kişinin yararlanacağını söyledi.

CNN TÜRK'e konuşan Sarıeroğlu “emeklilerimizle ilgili bu düzenleme çok önemliydi. Çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Hepsi külliyen yanlış bilgi. SSK, emekli sandığı, Bağkur emeki maaşı alan tüm emeklilerimiz net olarak 1000 TL bayram ikramiyesi alacaklar. Tarih ise haziranın ilk haftası olacak. Maaşları ayrı ikramiyeler ayrı yatacak” dedi.