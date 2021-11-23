Nagehan Alçı asgari ücret için ''Lütfen'' diyerek Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, asgari ücretin 5 bin lira olarak belirlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Türk lirasında yaşanan değer kaybıyla beraber ekonomik sorunlar her geçen gün daha da derinleşirken, asgari ücretle ilgili iktidara yakınlığıyla bilinen bir gazeteciden daha çağrı geldi.

Dolar/TL kurunun 12 lirayı geçtiğini, fiyatların uçtuğunu ve şu anki ortalama işçi, memur ve emekli maaşıyla geçinmenin mümkün olmadığını dile getiren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Aynı şekilde özel sektörde asgari ücretle yaşayan milyonlarca emekçinin de geçinmesi olanaksız" dedi.

Bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Alçı, şunları kaydetti :

"Sayın Erdoğan lütfen aileleriyle beraber toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan işçileri, memurları ve emeklileri 2022 senesine girerken mutlu edin. Yüzde 40 gibi hatırı sayılır bir zam müjdesi açıklayın.

'ASGARİ ÜCRETİ 5 BİN TL OLARAK İLAN EDİN LÜTFEN'

Ayrıca milyonlarca özel sektör emekçisini ilgilendiren asgari ücreti de 5 bin TL olarak ilan edin lütfen… Bir insanın bugünkü Türkiye ortamında hele ki büyük şehirlerde 5 bin TL’nin altında bir maaşla geçinmesi imkansız, bunu siz de biliyorsunuz.

'KÖLE GİBİ İNSAN ÇALIŞTIRMA UTANCINI YAŞAMAMALI BU ÜLKE'

Asgari ücret 5 bin TL olmak zorunda. İşverenler bu rakama uymak mecburiyetindeler. Köle gibi insan çalıştırma utancını yaşamamalı bu ülke. Devlet de asgari ücretten aldığı vergiyi minimize ederek işvereni rahatlatmalı."

ZAMLARIN GÖLGESİNDE ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ

Asgari ücretle ilgili görüşmeler, doğalgaz, elektrik gibi kalemlerde yapılan zamların gölgesinde aralık ayında başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Ağustos 2020'de açıkladığı 'doğalgaz müjdesinin' üzerinden geçen süre zarfında, elektrik, akaryakıt ve doğalgaza toplam 35 kez zam yapıldı. Yalnızca elektrikte, 2018'den bu yana faturalar yüzde 122 civarında zamlandı.

Yoksulluk sınırı, DİSK ve TÜRK-İş'in verilerine göre 10 bin liranın üzerine çıktı. Uzmanlar, asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiği konusunda hemfikir.

Habertürk