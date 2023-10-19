OGÜ Havalimanı 12 Kasım'a kadar uçuşlara kapatılacak
Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Uluslararası (OGU) Havalimanı, bakım çalışmaları nedeniyle uçuşlara kapatılacak.
Ordu-Giresun Uluslararası Havalimanı, bakıma alınıyor. Yılda yaklaşık 1 milyon yolcuya hizmet veren havalimanında, PAT saha onarımı ve apron genişletme çalışması yapılacak. 1 Kasım'da başlayacak olan çalışmalar ile birlikte havalimanı 12 Kasım'a kadar uçak trafiğine kapatılacak
Öte yandan havalimanından bu yıl ocak-eylül aylarında iç hatlarda 786 bin 671, dış hatlarda da 21 bin 914 toplamda 786 bin 671 yolcuya hizmet verildi.
DHA
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