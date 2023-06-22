Parasal sıkılaştırma nedir, nelere yol açabilir?

Merkez Bankası politika faizini yüzde 15'e yükselterek parasal sıkılaşmanın başlatıldığını duyurdu. Peki parasal sıkılaşma nedir, sonucunda neler olabilir? İşte merak edilenler...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 650 baz puanlık artışla yüzde 15 seviyesine çekti. Bu faiz artırımı ise 27 ay sonra yapılan ilk faiz artışı oldu.

Faiz kararının ardından paylaşılan karar metninde ise, "Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir." denildi.

Parasal sıkılaştırma nedir?

Parasal sıkılaştırma, bir ülkenin merkez bankası tarafından gerçekleştirilen bir para politikasıdır. Bu politika, genellikle ekonomik istikrarın bozulduğu ve enflasyon riskinin arttığı dönemlerde uygulanır.

Parasal sıkılaştırma, genellikle ekonomiye sunulan para miktarını azaltmayı ve faiz oranlarını artırmayı içerir.

Bu durum ise bankaların daha az kredi sağlanmasını ve halkın daha az harcamaya eğilimli olmasını sağlar, böylelikle ekonomik faaliyet ve enflasyon baskısı yavaşlatılır.

Parasal sıkılaşma nelere yol açar?

Parasal sıkılaşmanın enflasyon üzerinde belirgin bir önleyici etkisi olsa da, ülkede yatırımların azalmasına ve bu yolla işsizliğin artmasına da yol açmaktadır.

Parasal sıkılaşmanın bir diğer olumsuz etkisi de büyüme oranları üzerinde gözlemlenmektedir.

Ekonomideki canlılığın sona ermesi ve insanların harcama yapma eğilimindeki düşüş, talebi aşağı çektiğinden; tüketim ve dolayısıyla üretim de olumsuz etkilenebilmektedir. Bu da ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) üzerinde daraltıcı etki yaparak, ekonomide bir resesyon oluşma tehlikesini artırmaktadır.