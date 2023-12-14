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Parası olan köşeyi dönecek! Mevduat faizleri rekor seviyede

Parası olan köşeyi dönecek! Mevduat faizleri rekor seviyede
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Mevduat faizlerindeki yükseliş devam ediyor. Bankalar 90 gün vadeli mevduat hesabında yüzde 55 faiz getirisi sunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi artışlarına paralel olarak mevduat faizlerini de zirvelere tırmanıyor.

Bankalarda 90 gün vadeli mevduat hesabının faiz getirisi yüzde 55'e tırmandı.

Ekonomist Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dudak uçuklatacak faiz getirisini gözler önüne serdi.

3 milyon 469 bin liranın 90 gün vadeli faiz getirisi 455 bin TL'ye kadar çıktı.

Şenol Babuşcu ise faizlerin oranına dikkat çekerek, "Mevduat Faizi… Yorumsuz..." ifadelerini kullandı.

Etiketler mevduat faizi banka şenol babuşcu
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