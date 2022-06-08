Patronlardan asgari ücret açıklaması

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, alım gücünün düştüğünü belirterek asgari ücrette artış yapılabileceğini söyledi.

MÜSİAD Kadın koordinasyonunda 14 Haziran’da İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret zammına ilişkin bir soru üzerine Asmalı, geçen yıllarda asgari ücret konusunda en cesur çıkışı kendilerinin yaptığını, MÜSİAD olarak asgari ücretin net 4 bin TL’nin üzerinde olması gerektiğini söylediklerini anımsattı.

"Yapısal kılıcı ekonomi politikalar izlenmeli"

Emekçi kesimin hakkının alınması düşüncesini her zaman koruduğunu ifade eden Asmalı, şunları söyledi:

“Alım gücünün düşmesi doğrudur, enflasyonu hepimiz biliyoruz. Yüzlerce çalışanı olan firmanın iki ortağından biriyim. Bizde hiç asgari ücretli çalışmıyor. Hatta MÜSİAD’da da 65 çalışanımız var, hiçbiri asgari ücretli değil. Asgari ücretlinin alım gücünü yükseltecek kalıcı ekonomik politikalara odaklanmak gerektiğini düşünüyoruz.

Asgari ücreti artır, bu üretim maliyetlerine yansısın, birtakım ürünlerin fiyatının artmasına sebep olsun, enflasyon artışı olsun, böyle bir kısır döngüye girmemek lazım geldiğini hep söylüyoruz.

Enflasyonu düşürecek kalıcı yapısal birtakım ekonomik politikaların izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Geldiğimiz durum da ortada, hakikat, muhtemeldir ki bu konuda bir asgari ücret artışı olacaktır. MÜSİAD olarak çalışanların ezilmesine, alım gücünün düşmesine ve insanca yaşama sınırından uzaklaşıp bu noktada zor bir hayat sürmelerine gönlümüz razı olmaz. Bu noktada işverenin üzerindeki vergi yüklerini almak kaydıyla, işverenin rekabetçi statüsünü bozmamak kaydıyla, belki başka sosyal fonlardan ya da işverene vergi yükü getirmeyen birtakım uygulamalarla ek destekler verilebilir diye düşünüyoruz.”

Asmalı, özellikle Anadolu'da çok fazla işçi çalıştıran, tekstil sektörü gibi emek yoğun alanlarda bu tarz artışların yük gibi geldiğini belirterek, "Bölgesel farklılık bir ara gündeme geldi, sonra kalktı ama işveren, işçiye bir iyileştirme yapacaksa bunun mutlaka vergi dışında tutulması lazım. Ondan da devletin bir ekstra kazanç elde etmemesi lazım diye düşünüyoruz." dedi.

AK PARTİLİ ÖZHASEKİ: YENİ MÜJDELER GELEBİLİR

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı vermişti:



"Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır"